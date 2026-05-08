  3. Meksika'da okullar, Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle 40 gün erken kapanacak
Meksika'da okullar, Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle 40 gün erken kapanacak

Meksika'da okulların, FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle 40 gün erken kapanacağı bildirildi.

Meksika Kamu Eğitim Bakanı Mario Delgado, yaptığı açıklamada, bu sezonki ders döneminin 5 Haziran'da sona ereceğini belirtti.

Delgado, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada "Bu değişiklik, son günlerde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgasının haziran ve temmuz aylarında da devam edecek olması ve ülkemizde düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

