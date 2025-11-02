Meksika'da süpermarkette patlama: Çoğu çocuk en az 23 ölü

  1. Ekonomim
Meksika’nın kuzeyinde bir süpermarkette Ölüler Günü festivali sırasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Meksika’nın Hermosillo kentindeki bir indirim süpermarketinde çıkan yangın felakete neden oldu.

Ölüler Günü festivali kutlamaları sırasında patlamanın ardından popüler indirim zinciri Waldo’s mağazasını saran alevler nedeniyle en az 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayda yaralı sayısının da en az 11 olduğu duyuruldu.

Kentin bulunduğu Sonora eyaletinin valisi Alfonso Durazo, sosyal medyada paylaştığı bir videoda “Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatını verdim.” dedi. Durazo, kurbanlar arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Ölümlerin çoğu zehirli gaz solunmasından kaynaklandı

Eyalet başsavcısı Gustavo Salas, adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin çoğunun zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medyadan yayınladığı mesajında “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum.” Sheinbaum, mağdur ailelere ve yaralılara destek ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürerken, bazı medya kuruluşları elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Belediye yetkilileri, saldırı ihtimalinin olmadığını belirtti.

