  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Meksika’da terk edilmiş bir evde 17 ceset bulundu
Takip Et

Meksika’da terk edilmiş bir evde 17 ceset bulundu

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrinde kayıp kişilere yönelik soruşturma kapsamında terk edilmiş bir evde 5’i kayıp olarak aranan 17 kişiye ait ceset bulundu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meksika’da terk edilmiş bir evde 17 ceset bulundu
Takip Et

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Irapuato şehrinde aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin öldürülmesinden günler sonra terk edilmiş bir evde 17 kişinin cansız bedeninin bulunduğu kaydedildi.

Guanajuato Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, kayıp kişilere yönelik soruşturma devam ederken Irapuato şehrinde terk edilmiş bir evde inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Irapuato şehrinde yer altı tarama radarları ve ceset arama köpekleri kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda karteller tarafından kullanıldığı anlaşılan terk edilmiş bir evde 17 ceset ile bıçaklar, palalar, kazmalar ve kürekler bulunduğu belirtildi.

Savcılık, cesetlerden 5’inin kayıp olarak aranan kişilere ait olduğunu bildirdi.

Meksika’da Santa Rosa de Lima ile ülkedeki en güçlü kartellerden biri olan Jalisco New Generation arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl Guanajuato eyaletinde 3 bin 151 cinayet vakası kaydedilirken, bunun Meksika’nın eyaletleri arasındaki en yüksek sayı olduğu ve ülke genelindeki vakaların yüzde 10’una tekabül ettiği vurgulandı.

Özgür Özel, 12. yılında Gezi'yi andı: Tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptıÖzgür Özel, 12. yılında Gezi'yi andı: Tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptıGündem
Pegasus'tan indirim kampanyası: 1 Euro'ya yurt dışı bileti! Bilet satışı ne zaman? İşte detaylar...Pegasus'tan indirim kampanyası: 1 Euro'ya yurt dışı bileti! Bilet satışı ne zaman? İşte detaylar...Ekonomi
Dünya
Trump: Kanada 'Altın Kubbe' için 51. Eyalet seçeneğini değerlendiriyor
Trump: Kanada 'Altın Kubbe' için 51. Eyalet seçeneğini değerlendiriyor
Gazze'de, İsrail'in saldırıları altındaki iki hastanede yaralılar ve sağlık personelleri kurtarıldı
Gazze'de, İsrail'in saldırıları altındaki iki hastanede yaralılar ve sağlık personelleri kurtarıldı
Doğu Kudüs’te gerginlik: Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlendi
Doğu Kudüs’te gerginlik: Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlendi
İsrail yardım merkezine saldırı düzenledi! 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail yardım merkezine saldırı düzenledi! 3 Filistinli hayatını kaybetti
Trump'ın WilmerHale kararnamesi mahkeme tarafından engellendi
Trump'ın WilmerHale kararnamesi mahkeme tarafından engellendi
Küresel iklim tahminleri raporu: Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor seviyelerde olacak
Küresel iklim tahminleri raporu: Gelecek 5 yılda sıcaklıklar rekor seviyelerde olacak