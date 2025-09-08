  1. Ekonomim
  Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 8 ölü, 45 yaralı
Meksika’da tren yolcu otobüsüne çarptı: 8 ölü, 45 yaralı

Meksika’da hemzemin geçitte yolcu otobüsüne trenin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
Meksika’da tren yolcu otobüsüne çarptı: 8 ölü, 45 yaralı
Meksika’nın Atlacomulco kentinde hemzemin geçitten geçen bir yolcu otobüsüne tren çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Meksika Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Otoyolda meydana gelen kaza sonrası trafik çift yönlü kapatıldı.

