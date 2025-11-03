Meksika'da uyuşturucu kartellerine karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

  1. Ekonomim
Meksika’nın Michoacan eyaletinde Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo, halka açık bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Uyuşturucu kartellerine karşı sert tutumuyla tanınan Manzo’nun ölümüne ilişkin iki kişi gözaltına alındı, bir saldırgan ise öldürüldü.

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinin Uruapan kentinde belediye başkanlığı yapan Carlos Manzo cumartesi günü katıldığı halka açık bir mum yakma etkinliğinde öldürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Michoacan Başsavcısı Carlos Torres Piña, akşam 8 sularında kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki siyasetçinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer henüz saldırının gerekçesini belirleyemedi.

Michoacan Valisi Alfredo Ramírez Bedolla, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, iki kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Manzo, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan daha fazla kaynak ayrılmasını defalarca isteyerek dikkat çekmişti.

Önceki aylarda Meksika lideri Sheinbaum, sivillere saldıran suçluların öldürülmesi için polise çağrı yapan Manzo'yu eleştirmişti.

Manzo ile röportaj yapan gazeteci öldürüldü

Eskiden Sheinbaum'un partisinde siyaset yapan Manzo, 2024'te bağımsız aday olarak seçilmişti.

Manzo, son aylarda kendi hayatının tehlikede olduğunu vurgulayan videolar çekiyordu. Geçen sene e bir gazeteci, Manzo'yla röportaj yaptıktan hemen sonra vurularak öldürülmüştü.

