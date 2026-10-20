Meksika'da yaşanan kasırga ve heyelanda 10 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın doğusunda yer alan Veracruz eyaletinde hafta sonundan itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları büyük bir yıkıma neden oldu. Eyalet sivil savunma kurumundan yapılan açıklamalara göre, hızı saatte 100 kilometreyi aşan fırtına ve sağanak yağışlar özellikle eyaletin güney kesimlerini ağır şekilde etkiledi. Yaşanan heyelanda aynı aileden 4 kadın yaşamını yitirirken, fırtınanın yol açtığı elektrik kesintisi sırasında benzinli jeneratör kullanan 6 aile üyesi de sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Tahliye operasyonları ve ordu desteği

Felaketin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Afet bölgesinde mahsur kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılması için ordu ve deniz kuvvetleri ekipleri devreye sokuldu. Askeri ve sivil ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarla riskli alanlardaki yurttaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Yeni şiddetli yağış dalgasının beklendiği bölgede alarm seviyesi en üst düzeyde tutulmaya devam ediyor.

Valilikten acil sığınak ve tedbir çağrısı

Veracruz Eyaleti Valisi Nahle Garcia, yerel basına yaptığı açıklamada can kayıplarının önüne geçmek için eyalet genelinde sığınma merkezlerinin faaliyete geçirildiğini duyurdu. Halkı gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve riskli bölgeleri derhal terk etmeleri konusunda uyaran Garcia, tüm vatandaşların vakit kaybetmeden sığınaklara başvurması gerektiğini ve tedbirlerin en üst seviyede uygulanmasının şart olduğunu vurguladı.