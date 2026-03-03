Meksika'dan BM’ye uyarı: Güç dengesi kayboluyor

Başkent Meksiko’daki basın toplantısında konuşan Sheinbaum, son dönemde artan bölgesel çatışmalara dikkat çekti. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını örnek göstererek, BM’nin bu tür krizlerde devreye giremediğini ve uluslararası düzeni koruyamadığını dile getirdi.

Sheinbaum’a göre BM’nin mevcut yapısı, küresel barışı sağlamak için yetersiz. “Birleşmiş Milletler, güçlü devletlerin iradesine teslim oldukça daha fazla güç kaybediyor” sözleriyle örgütün reforme edilmesi gerektiğini savundu.

Çok taraflı çözüm vurgusu

Meksika lideri, tek taraflı müdahalelerin uluslararası hukuku zayıflattığını, çözümün ise eşit katılım ve çok taraflı diplomasi olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın, hem bölgesel krizlerde hem de küresel sorunlarda daha adil sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Sheinbaum’un açıklamaları, Latin Amerika’da uzun süredir dile getirilen “BM’nin reforme edilmesi” talebini yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki birçok ülke, küresel karar mekanizmalarında daha fazla söz hakkı talep ediyor. Meksika’nın bu çıkışı, bölgesel diplomasiye ivme kazandırabilir.

Sheinbaum, BM’nin etkinliğini yitirmesinin uluslararası toplumda güven kaybına yol açtığını söyledi. Örgütün yeniden güven kazanabilmesi için daha güçlü mekanizmalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.