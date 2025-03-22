Meksika'dan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına protesto!

Meksiko'nun işlek caddesinde ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyen göstericiler, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasına tepki gösterdi.

Filistin destekçileri, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini talep etti.

Gösteriye katılan eylemciler mumlar yaktı, çiçekler bıraktı

Gösteriye katılan eylemciler, Filistin halkıyla dayanışma göstermek için mumlar yaktı ve çiçekler bıraktı.

AA muhabirine konuşan Meksikalı aktivist Benjamin Ortiz, İsrail'in bombardımanı sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere dikkati çekti.

"Meksika'nın İsrail'in yaptıklarına sessiz kalmaması gerekir"

Gösteriye katılan yazar Rui isimli Filistin destekçisi de Gazze'de yaşananların korkunç ve çok üzücü olduğunu vurgulayarak, "Meksika'nın İsrail ile yakın ekonomik ilişkileri var, burada İsrail için savaşan kişiler de var. Meksika'nın İsrail'in yaptıklarına sessiz kalmaması gerekir." diye konuştu.