Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun annesi öldü
Meksika'da El Chapo (Bücür) olarak da bilinen ünlü mafya lideri Joaquin Guzman'ın annesi, hayatını kaybetti.
Yerel medya, son birkaç haftadır özel bir klinikte tedavi gören 94 yaşındaki Consuelo Loera'nın pazar günü öldüğünü bildirdi.
Loera'nın oğlu uyuşturucu baronu El Chapo yıllarca, tonlarca uyuşturucuyu dünyaya taşıyan küresel suç örgütü Sinaloa Karteli'ni yönetmişti.
El Chapo, Meksika'da rakip çete üyelerinden sıradan vatandaşlara, polis ve silahlı kuvvetler mensuplarına kadar binlerce insanın ölümünden sorumlu tutuldu.
2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde cinayet ve uyuşturucu suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Joaquin Guzman, ABD'nin Colorado eyaletinde üst düzey güvenlikli bir hapishanede tutuluyor.