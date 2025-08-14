  1. Ekonomim
Melania Trump'tan Hunter Biden'a 1 milyar dolarlık dava tehdidi

Melania Trump, eşi ABD Başkanı Donald Trump ile nasıl tanıştıklarına ilişkin açıklamaları sebebiyle, eski Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiyle dava açmakla tehdit etti.

BBC'nin haberine göre Melania Trump'ın avukatları, Trump çiftinin reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein aracılığıyla tanıştığına dair açıklamaları yüzünden Hunter Biden'a ihtar mektubu gönderdi.

Mektupta, Melania Trump'ın bu iddialar nedeniyle mali ve itibar kaybına uğradığı, iddiasını geri çekmediği ve özür dilemediği takdirde Biden hakkında 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiyle yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.

Ayrıca mektupta, Hunter Biden'ın iddialarının kaynağının ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesinin haberi olduğuna işaret edildi ancak bunun "yanlış ve iftira içerikli" olduğu savunuldu.

Hunter Biden, yönetmen Andrew Callaghan ile yaptığı röportajda, yayımlanmamış bazı Epstein belgelerinin Başkan Trump'ı da "ifşa edeceğini" ileri sürerek, "Epstein, Melania ile Trump'ı tanıştırdı. Bağlantılar, çok geniş ve derin" ifadelerini kullanmıştı.

ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesi, Melania Trump'ın avukatından haberin içeriği ve kurgusuna itiraz eden mektup aldıktan sonra haberi geri çekmişti.

