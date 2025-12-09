Meloni görüşmesinin ardından Zelenskiy: Yakında barış planının son halini ABD'ye sunacağız



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD tarafından hazırlanan Rusya ile olan savaşı sona erdirmeyi amaçlayan barış planına ilişkin Avrupa’daki temasları devam ediyor.

Dün İngiltere’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşen gelen Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında İtalya’ya geldi.

Zelenskiy, temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Mükemmel ve çok verimli bir görüşme yaptık. Barışa ulaşmak için pratik fikirler üretme ve adımlar belirleme konusunda İtalya'nın aktif rolünü takdir ediyoruz. Ona müzakere ekibimizin çalışmaları hakkında bilgi verdim ve diplomatik çabalarımızı koordine ediyoruz. İtalya'nın desteğinin devam etmesine büyük önem veriyoruz" dedi.

"Yakın zamanda, iyileştirilmiş planı ABD'ye göndermeye hazır olacağız"

Zelenskiy, ayrıca barış planına ilişkin yaptığı açıklamada, barış planının Avrupalı ortaklarla hazırlanan son halinin yakında ABD’ye sunulacağını açıkladı. Zelenskiy, "Savaşı sona erdirmek için atılabilecek muhtemel adımların tüm bileşenleri üzerinde çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ukrayna ve Avrupa bileşenleri artık daha gelişmiş durumda ve bunları ABD'deki ortaklarımıza sunmaya hazırız. ABD tarafıyla birlikte, muhtemel adımları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde atmayı umuyoruz" dedi.

ABD ile sürekli temas halinde olduklarını aktaran Zelenskiy, "Müzakere ekiplerindeki ortaklarımızın haklı olarak belirttiği gibi, her şey Rusya'nın kan dökülmesini durdurmak ve savaşın yeniden alevlenmesini önlemek için etkili adımlar atmaya hazır olup olmadığına bağlı. Yakın zamanda, iyileştirilmiş planı ABD'ye göndermeye hazır olacağız" dedi.