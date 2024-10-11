Meloni ve Zelenskiy Ukrayna'nın "Zafer Planı"nı görüştü

Avrupa turu kapsamında dün ilk olarak Londra, daha sonra Paris'te temaslarda bulunan ve son olarak akşam saatlerinde Roma'ya gelen Zelenskiy, Meloni tarafından tarihi Villa Pamphili konutunda resmi törenle karşılandı.

İki lider, görüşmelerinin ardından kameralar karşısına geçerek, gece saatlerinde bir basın açıklaması yaptı.

"Ukrayna ihtiyaç duyduğu sürece destek vermeye hazırız"

Ev sahibi Başbakan Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e olan desteklerinin 360 derecelik bir perspektife sahip olduğunu ve Ukrayna ihtiyaç duyduğu sürece bu desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın savunma sanayisinin desteklenmesi gerektiğine de işaret eden Meloni, "Desteğimizin amacı Ukrayna'yı bir barış masası inşa edecek konuma getirmektir. Bu, pek çok kişinin korkakça önerdiği gibi 'teslim olmak' anlamına gelmeyecek bir barış masası. Bu, askeri desteği ve enerji sektörüne desteği gerektirir. Başkan, buraya hepimizin ihtiyaç duyduğu adil bir barışa giden yolu inşa etmeye yönelik fikirlerini sunmak için geldi. Bize açıkladığı en acil ihtiyaçları dinledik." diye konuştu.

Meloni, "Moskova'yı bir masa etrafında oturmaya ve güvenilir bir şekilde müzakere etmeye ikna edebilecek uluslararası aktörleri sürece dahil etmenin önemi üzerinde Zelenskiy ile anlaştık." dedi.

Başbakan Meloni, Ukrayna'nın yeniden yapılanmasına yönelik konferansa, 10-11 Temmuz 2025'te Roma'da ev sahipliği yapacaklarını da açıkladı.

Zelenskiy, "Zafer Planı"nın detaylarını anlattı

Konuk lider Zelenskiy de Başbakan Meloni ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu savaşa adil bir son getirmeye yönelik Ukrayna'da hazırladığımız Zafer Planımızın ayrıntılarını en yakın dostlarımıza, Avrupalı liderlere sunuyoruz. Plana, detaylarına ve tüm stratejiye gösterdiği ilgiden dolayı Giorgia'ya ve İtalyan hükümetine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, dünyanın, Rusya'nın diplomasiyi ne kadar görmezden geldiğini gördüğünü de söyledi.

Zelenskiy, "Barışın bir an önce sağlanması için çalışıyoruz ve İtalya'da düzenlenecek yeniden yapılanma konferansı için Giorgia Meloni'ye teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü fikir teatimizi gerçekten takdir ediyorum. Ayrıca yeni bir savunma paketinin hazırlanmasını da tartıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, cuma sabahı Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşecek.