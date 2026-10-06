Meloni yapay zekaya karşı harekete geçti! Sesini korumaya alıyor

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Ses kaydıyla birlikte başvuru yaptı

İtalyan ANSA ajansının EUIPO'nun internet sitesine dayandırdığı haberine göre Meloni, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan klonlanmış içeriklere karşı hukuki adım attı.

Meloni'nin başvurusunda, İtalyanca “Ben Giorgia Meloni'yim” ifadesini iki kez seslendirdiği bir kayıt da yer aldı. Başbakan, söz konusu ses kaydının telif hakkını almak amacıyla EUIPO'ya başvuruda bulundu.

Başvuru inceleme aşamasında

Meloni'nin yaptığı başvurunun henüz sonuçlanmadığı ve EUIPO tarafından incelemeye alındığı belirtildi.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Meloni'nin sesi, yapay zeka tarafından izinsiz şekilde klonlanarak oluşturulan içeriklere karşı fikri mülkiyet koruması kapsamına alınabilecek.