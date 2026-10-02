Meloni’den AB’ye enerji fiyatları mesajı: Bütçede esneklik talebi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup göndererek enerji fiyatlarındaki artışın ekonomik etkilerinin dikkate alınmasını istedi. Meloni, Ulusal Zanaatkarlar ve Girişimciler Konfederasyonunun 80. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, bütçe hesaplamalarında mevcut ekonomik koşulların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Enerji fiyatları enflasyon baskısını artırıyor

Meloni'nin mektubunda, Avrupa'da yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekildi. İtalya Başbakanı, mevcut mali çerçeve kapsamında belirlenen net harcama yollarının, ekonominin önemli aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde aileler ve işletmeler üzerindeki yükü azaltmak için sınırlı bir hareket alanı bıraktığını ifade etti.

Meloni, enerji maliyetlerindeki gelişmelerin hükümetlerin doğrudan kararlarından kaynaklanmadığını ve mali hesaplamalarda bu durumun dikkate alınması gerektiğini savundu.

Brüksel’den esneklik yanıtı

İtalya'nın talebine Avrupa Birliği Komisyonundan da yanıt geldi. Komisyon Sözcüsü Paula Pinho, üye ülkelere halihazırda ilave bütçe esnekliği sağlandığını belirtti. Bu açıklama, Brüksel'in İtalya'nın daha fazla esneklik talebine mesafeli yaklaştığı şeklinde değerlendirildi.

İtalya’nın talebi yüzde 1,5’e kadar çıkıyor

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin açıklamalarına göre hükümet, enerji güvenliği harcamaları için gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,6'sı, savunma harcamaları için ise yüzde 0,9'u oranında azami esneklik payı talep edecek. Böylece İtalya'nın talep ettiği toplam esneklik payı yüzde 1,5 seviyesine ulaşacak.