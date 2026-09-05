Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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Geçtiğimiz günlerde en uzun süre görevde kalan İtalya başbakanı ünvanını alan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri için sosyal medya paylaşımı yaparak teşekkür etti.

Meloni paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Türkiye arasındaki tarihi bağa ve ortak çıkarlara vurgu yapan İtalya, iki ülke arasındaki diyaloğu ve iş birliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurguladı.

Erdoğan tebrik paylaşımı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İtalya Cumhuriyeti’nin “en uzun süre görevde kalan başbakanı” ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni’yi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulunmuştu.