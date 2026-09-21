Meloni’den yeni eğitim düzenlemesi: Okullarda burka ve nikab yasaklanacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eğitim sistemine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Planlanan düzenlemeler arasında okullarda burka ve nikab kullanımının yasaklanması, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına sınır getirilmesi ve bazı yabancı öğrenci velilerine İtalyanca öğrenme şartı bulunuyor.

Meloni, açıklamaları İtalya'nın Kardeşleri partisinin gençlik kolu tarafından düzenlenen toplantıda yaptı. Düzenlemelerin kısa süre içinde Bakanlar Kurulu'nun gündemine getirilmesi bekleniyor.

Okullarda burka ve nikab yasaklanacak

Meloni'nin açıkladığı düzenleme, okullarda yüzü tamamen örten burka ve nikab kullanımının yasaklanmasını öngörüyor. Başbakan ayrıca eğitim sistemine uyum konusunda ciddi güçlük yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynleri için İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesinin planlandığını söyledi. Meloni, bu adımların eğitim sistemine uyum ve öğrencilerin İtalyanca öğrenmesi açısından gerekli olduğunu savundu.

Sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına sınır

Hükümetin hazırladığı paketin bir diğer başlığı ise sınıflardaki yabancı öğrenci sayısı olacak. Meloni, her sınıfta bulunabilecek yabancı öğrenci sayısına yasal bir üst sınır getirilmesini öngören düzenlemenin Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı. İtalya'da yabancı öğrencilerin sayısına ilişkin halihazırda yüzde 30'luk bir sınır bulunuyor. Ancak bu uygulama, öğrencilerin İtalyanca seviyesine ve yerel koşullara göre esnetilebiliyor.

İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre yabancı öğrenciler, ülkedeki toplam öğrenci sayısının yüzde 12'sinden biraz daha azını oluşturuyor.

Düzenleme henüz yasalaşmadı

Meloni'nin açıklaması, hükümetin hazırladığı yeni paketin siyasi iradesini ortaya koyuyor. Ancak düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için yasama sürecinden geçmesi gerekiyor. Burka ve nikab konusunda ise İtalya'da mevcut durumda okullara veya tüm kamusal alanlara yönelik açık bir ülke çapı yasak bulunmuyor.

1975 tarihli bir yasa, haklı bir neden olmadan kişinin kimliğinin tespit edilmesini zorlaştıran kask veya kıyafetlerin kullanımını yasaklıyor. İtalya'nın en yüksek idari mahkemesi ise 2008'de, kimlik tespiti gerektiğinde yüzün görünmesi şartıyla dini veya kültürel gerekçelerle yüzü tamamen örten kıyafetlerin kullanılabileceğine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Daha önce de benzer teklifler gündeme geldi

Okullarda yüzün tamamen örtülmesine yönelik daha sıkı kurallar daha önce de İtalya'nın siyasi gündemine taşındı. Eğitim ve Liyakat Bakanı Giuseppe Valditara, ağustos ayının başında güvenlik yasa tasarısına yapılacak bir değişiklik üzerinden tam yüz örtüsüne ilişkin düzenleme önermişti. Temmuz sonunda ise Roberto Vannacci'nin kurduğu Futuro Nazionale partisi, Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu'na tam yüz örtüsüne karşı bir önerge sunmuştu. İtalya'da hükümet ortağı Lig Partisi de mart ayında, kamuya açık alanlarda yüzün kapatılmasına ilişkin 1975 tarihli yasanın değiştirilmesini öngören bir teklif hazırlamıştı.

Avrupa'da farklı uygulamalar bulunuyor

Avrupa'nın bazı ülkelerinde burka ve nikab gibi yüzü tamamen örten kıyafetlere yönelik kısıtlamalar bulunuyor. Fransa 2011'de kamuya açık alanlarda yüzün tamamen kapatılmasını yasaklarken, Belçika da aynı yıl ülke genelinde benzer bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bulgaristan'da ise tam yüz örtülerine yönelik yasak 2016'dan bu yana uygulanıyor.

Avusturya 2017'de kamusal alanlarda yüzün tamamen kapatılmasına yönelik düzenleme getirirken, Danimarka 2018'de benzer bir yasağı yürürlüğe soktu. Hollanda'da ise 2019'dan itibaren okullar, hastaneler, kamu binaları ve toplu taşımada yüzü kapatan kıyafetlere kısmi yasak uygulanıyor.

Portekiz de 2026 yılında kamuya açık alanlarda yüzü tamamen örten kıyafetlere yönelik yasak getiren ülkeler arasına katıldı.

İtalya’da hükümetin yeni düzenlemesi, okullarda yüzü tamamen örten kıyafetleri kapsıyor.