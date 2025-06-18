Merz: İran rejimi müzakere masasına dönmeye hazırsa daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmaz

Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesine katılan Merz, Alman kamu yayıncısı ZDF'ye, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimdi İran'daki durumun nasıl gelişeceğine bakılması gerektiğini vurgulayan Merz, "Rejim müzakere masasına dönmeye hazır olursa daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmaz. Aksi takdirde İran'ın nükleer silah programının tamamen yok edilmesi gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

Merz, İsrail'in gerekli silahlara sahip olmadığı için İran'ın nükleer silah programını tamamen yok edemeyeceğini, bu silahların Amerikalılarda olduğunu kaydetti.

"İsrail'in orada yaptığı kirli iş"

Muhabirin, İsraillilerin bu kirli işi yapmasının çok cazip olup olmadığını sorması üzerine Merz, şunları söyledi:

"Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş."

İsrail ordusunun ve İsrail devlet yönetiminin, bunu yapma cesaretini göstermesini sadece büyük bir saygıyla karşılayacağını aktaran Merz, "Aksi takdirde bu rejimin terörünü aylarca ve yıllarca görmeye devam edebilirdik. Ve muhtemelen elinde bir nükleer silahla." diye konuştu.

"Yıkımın ne kadar ileri gittiği ancak birkaç gün ya da hafta içinde netleşebilir"

Merz, İran'ın nükleer programını sonlandırmasını ümit edip etmediğine ilişkin soruya ise "Benim varsayımım büyük ölçüde bittiği yönünde. Bu şekilde devam edemez. Daha derinde bulunan bu son zenginleştirme tesisinde ne olacağına bağlı olarak bekleyip görmemiz gerekecek. Yıkımın ne kadar ileri gittiği ancak birkaç gün ya da hafta içinde netleşebilir." yanıtını verdi.

Başbakan Merz, Tahran'daki rejimin, İsrail saldırılarının başladığı 13 Haziran öncesindeki gibi devam edemeyeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.