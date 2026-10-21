Merz'den Türk göçmenlere teşekkür: ''Almanya'nın refahını onlar inşa etti''

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümü etkinliğinde Türk işçilerin ülkenin kalkınmasına yaptığı katkıları değerlendirdi. Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan anlaşmanın iki ülke arasında uzun soluklu bir göç sürecinin başlangıcı olduğunu belirten Merz, Türkiye'den gelen göçün Almanya'yı ekonomik, kültürel ve bilimsel açıdan zenginleştirdiğini ifade etti.

Türk işçilerin Almanya'nın sanayi altyapısının oluşumunda önemli rol oynadığını vurgulayan Merz, bu katkıların ülkenin bugünkü refah düzeyine ulaşmasında etkili olduğunu söyledi.

İlk kuşak Türk işçilerin zorlu yaşam koşulları

Merz, Almanya'ya gelen ilk kuşak Türk işçilerin çoğunlukla fabrikaların yakınındaki işçi yerleşimlerinde ve yurtlarda yaşadığını hatırlattı. Birçok işçinin ortak mutfakları ve çok yataklı odaları paylaştığı zorlu koşullarda çalıştığını belirtti. İlk gelen işçilerin Almanya'da yalnızca birkaç yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmeyi planladıklarını anlatan Merz, zamanla bu göçün kalıcı bir toplumsal dönüşüme dönüştüğünü kaydetti.

1961-1973 döneminde Almanya'ya gelen Türk işçilerin yaklaşık yarısının Türkiye'ye döndüğünü, diğer yarısının ise Almanya'da kaldığını belirten Merz, aile birleşimleriyle birlikte Türk toplumunun ülkedeki varlığının kalıcı hale geldiğini ifade etti.

Almanya'nın sanayi ve refahında Türk işçilerin payı

Türk işçilerin Almanya'nın sanayi altyapısının kurulmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Merz, özellikle Ruhr Bölgesi'nin gelişiminde ilk kuşağın emeğine dikkat çekti. Merz, Türk işçilerin ülkenin ekonomik refahının temelini oluşturan üretim süreçlerinde büyük rol üstlendiğini vurguladı. Türk göçmenlerin Almanya'nın kültürel kimliğini de önemli ölçüde etkilediğini belirten Başbakan, bu katkının günümüzde de sürdüğünü dile getirdi.

Konuşmasında yazarlar Aras Ören ve Deniz Utlu'ya, yönetmen Fatih Akın'a, futbolcu İlkay Gündoğan'a ve bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye de değinen Merz, bu isimleri Almanya'daki Türk kökenli toplumun farklı alanlardaki başarılarına örnek gösterdi.

Merz'den yabancı düşmanlığına karşı uyarı

Almanya Başbakanı, 65 yıllık göç tarihinin yalnızca başarılarla sınırlı olmadığını da belirtti. Türk göçmenlerin ve ailelerinin geçmişten bugüne ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Merz, bu sorunların hâlâ önemini koruduğunu söyledi. Almanya'da yabancı düşmanlığına ilişkin kaygıların azalmadığını, aksine arttığını belirten Merz, bu duyguların siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı uyarıda bulundu.

Merz, insanların ten rengi veya ailelerinin kökeni ne olursa olsun toplumda değer görmesi gerektiğini vurgulayarak fırsat eşitliği ve aidiyet duygusunun önemine dikkat çekti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ortaklık sürüyor

Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümü, iki ülke arasındaki ekonomik ve toplumsal ilişkilerin tarihsel boyutunu yeniden gündeme taşıdı. Almanya'ya başlangıçta geçici işçi olarak gelen binlerce kişinin zaman içinde aileleriyle birlikte ülkede kalıcı bir yaşam kurması, iki toplum arasındaki bağları güçlendirdi. Bugün Almanya'da üç milyondan fazla kişinin Türkiye kökenli olduğu belirtiliyor.

Merz'in açıklamaları, Türk işçilerin Almanya'nın sanayi gelişimi, ekonomik refahı ve kültürel yapısı üzerindeki etkisinin Alman yönetimi tarafından da vurgulandığını ortaya koydu.