Mescid-i Haram çevresinde panik: “Canlı bomba” iddiasına ilişkin açıklama

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Mekke’de, Kabe’nin de bulunduğu Mescid-i Haram çevresinde bir kişi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerinin söz konusu kişiye derhal müdahale ettiği bildirildi.

Şüpheli savcılığa sevk edildi

Yetkililer, gözaltına alınan kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ve şüphelinin savcılığa sevk edildiğini açıkladı. Olayın ardından güvenlik birimlerinin müdahalesiyle ilgili resmi açıklama yapılırken, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

“Canlı bomba” iddiasına resmi açıklama

Olayla ilgili bazı sosyal medya hesaplarında, gözaltına alınan kişinin “canlı bomba” olduğu ve saldırı girişiminde bulunduğu yönünde iddialar paylaşıldı.Ancak Suudi makamlarının açıklamasında, şüphelinin üzerinde patlayıcı bulunduğuna ya da herhangi bir saldırı girişiminde bulunduğuna dair bilgi yer almadı. Yetkililer ayrıca olay hakkında dolaşıma giren bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyuna bilgilerin resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulundu.