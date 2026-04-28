Meta bu ay her 10 çalışanından birini işten çıkaracak

Deniz Güldağ

Meta’nın bu ay 8 bin çalışanının işine son vereceğini açıklaması teknoloji çevrelerinde bir tartışma yarattı.

Meta’nın stratejisinin merkezinde bir süredir şirketin yapay zekaya entegrasyonun yer aldığına dikkat çekenler, kurucu CEO Mark Zuckerberg’in “daha küçük ekiplerin, gelişmiş yapay zeka araçları sayesinde çok daha verimli çalışabileceği” yönündeki sözlerini de hatırlatıyor.

Zuckerberg’in bu savunmasının hatrı sayılır düzeyde şirket çalışanın işine son verme operasyonunu haklı gösterme çabasıyla da bağlantılandıran da yorumlara rastlanıyor. Yapılan yorumlara göre, doğrultuda şirket, özellikle yönetici sayısını minimumda tutmayı hedefliyor.

Bir süredir Meta, artan biçimde çalışanlardan doğrudan iş üretmek yerine, yapay zeka sistemlerini eğitmelerini ve denetlemelerini bekliyor. Hatta performans değerlendirmelerinde çalışanların yapay zekayı ne kadar verimli kullanabildiği de önemli bir kriter haline gelmiş durumda.

Basında yer alan haberlere göre, şirket içinde paylaşılan bir notta, yeni nesil yapay zeka modellerine “bilgisayar kullanmayı öğretmek” amacıyla geliştirilen bir yazılım aracından da bahsedildi.

Bu aracın, çalışanların klavye ile yaptıkları tuşlamaları ve mouse hareketlerini kaydederek yapay zekanın bu davranışları öğrenmesini sağlayacağı kaydediliyor.

Verilen bilgilere göre, Meta ayrıca, doğrudan Mark Zuckerberg’e yardımcı olacak bir “yapay zeka CEO modeli” geliştirme fikri üzerinde de çalışıyor.

Uzmanlara göre, tüm bu adımlar, Meta’nın bu yıl yapay zeka altyapısına 135 milyar dolara kadar yatırım yapma planıyla paralel ilerliyor. Şirketin nihai hedefi ise 3,5 milyar kullanıcıya hitap edecek “kişisel süper zeka” sistemini hayata geçirmek.

Meta’nın "agresif" olarak da nitelenen bu dönüşümünün, teknoloji sektöründe benzer adımların habercisi olabileceğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan, şirket içinde bir çok çalışanın, bu yeni düzende kendi rollerinin nasıl şekilleneceği konusunda kaygılarının arttığı da vurgulanıyor.