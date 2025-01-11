  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Meta CEO'su Zuckerberg'den Biden yönetimine sansür suçlaması: Bize yoğun baskı yaptılar
Takip Et

Meta CEO'su Zuckerberg'den Biden yönetimine sansür suçlaması: Bize yoğun baskı yaptılar

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pandemi döneminde sansür için kendilerine baskı yaptığını belirtti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meta CEO'su Zuckerberg'den Biden yönetimine sansür suçlaması: Bize yoğun baskı yaptılar
Takip Et

Zuckerberg, konuya ilişkin katıldığı bir podcastta açıklama yaptı.

Kovid-19 döneminde aşı kampanyasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Zuckerberg, Biden yönetiminin bu dönemde aşı karşıtlarını sansürlemeye çalıştığını öne sürdü.

Zuckerberg, "Biden yönetiminden insanlar ekibimizi arayıp, bağırıyor çağırıyor ve küfür ediyorlardı." dedi.

Söz konusu telefon görüşmelerinin kaydının bulunmadığını ancak benzer içerikli e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg, "Doğru ve gerçeği yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun baskı yaptılar. Kısaca, aşıların yan etkisi bulunduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler." diye konuştu.

Zuckerberg, kendilerinin bunu yapmayacağını açık bir şekilde dile getirdiğini, bunun ardından Biden'ın açıklamalarında Meta'ya işaret ederek "Bunlar insanları öldürüyor." demesinin ardından şirketinin birçok devlet kurumu tarafından hedef alındığını söyledi.

ABD Başkanı Biden'dan yangın açıklaması: Can kayıpları artacakABD Başkanı Biden'dan yangın açıklaması: Can kayıpları artacakDünya

 

ABD'nin Rusya yaptırımları petrolü vurdu: Fiyatlar son 3 ayın zirvesine çıktı!ABD'nin Rusya yaptırımları petrolü vurdu: Fiyatlar son 3 ayın zirvesine çıktı!Küresel Ekonomi

 

Dünya
Netanyahu'dan Husilere tehdit: Ağır bedel ödeyecekler
Netanyahu'dan Husilere tehdit: Ağır bedel ödeyecekler
ABD Başkanı Biden'dan yangın açıklaması: Can kayıpları artacak
ABD Başkanı Biden'dan yangın açıklaması: Can kayıpları artacak
Güney Kıbrıs'ta İnfluenza A virüsü alarmı: 4 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta İnfluenza A virüsü alarmı: 4 kişi hayatını kaybetti
ABD, Venezuela lideri Maduro için koyduğu ödülü 25 milyon dolara çıkardı
ABD, Venezuela lideri Maduro için koyduğu ödülü 25 milyon dolara çıkardı
Los Angeles'taki yangından etkilenen bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı
Los Angeles'taki yangından etkilenen bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı
ABD'den DEAŞ ve PKK/YPG açıklaması: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz
ABD: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz