Meta özür diledi, Haniye paylaşımlarını yeniden yayınladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 31 Temmuz'da Facebook ve Instagram hesaplarında bir Hamas yetkilisiyle yaptığı ve Haniye'nin ölümü üzerine başsağlığı bir dilediği telefon görüşmesini gösteren video paylaşmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in sosyal medya hesaplarından Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili paylaşımının kaldırılması ardından "operasyonel bir hata" olduğunu söyleyerek özür diledi.

"Operasyonel hata"

Reuters haber ajansına Meta'nın elektronik posta yolu ile yaptığı açıklamada, Instagram'ın sahibi olan Meta'nın sözcüsü, "operasyonel hata" nedeniyle üzgün olduklarını ve içeriğin "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklendiğini söyledi.

Açıklamada "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriğin kaldırıldığı ve içeriğin doğru haber değeri taşıyan etiketle geri yüklendiği operasyonel bir hatadan dolayı özür dileriz" ifadelerine yer verildi.