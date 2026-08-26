Meta, sosyal medya davasında 16,7 milyar dolarlık uzlaşmayı kabul etti

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Anlaşma, şirketin Facebook ve Instagram gibi platformlarında yeni koruma önlemleri almasını gerektiriyor. Önlemler arasında gençlerin ekranı kaydırma süresinin sınırlandırılması ve ebeveyn izni olmadan belirli güvenlik ayarlarını devre dışı bırakmalarının engellenmesi yer alıyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yargıcın onay vermesi gerekiyor.

California'nın Oakland kentindeki federal mahkemede ikinci haftasına giren dava, Meta için büyük bir risk oluşturuyordu.

Eyaletler, tüketici koruma ve federal gizlilik yasalarının ihlal edildiğini iddia ediyor. Meta, eyaletlerin iddialarını reddederek başsavcıları makul olmayan tasarım değişiklikleri ve “abartılı tazminat” talep etmekle suçluyor.

Meta'nın karşı karşıya olduğu risk 1,4 trilyon dolara ulaşabilirdi

Meta’nın hesaplamalarına göre, davayı kaybetmesi halinde şirketin üstleneceği cezalar 1,4 trilyon dolara kadar çıkabilir. Bu rakam, şirketin piyasa değerine yakın ve hukuk tarihinin kayıtlarında eşi benzeri görülmemiş bir tutar. Bir uzlaşma durumunda ise muhtemelen çok daha düşük bir meblağda anlaşma sağlanacak.

Zuckerberg'in de ifade vermesi bekleniyordu

Davadaki ilk ifade haftasında jüri üyeleri, Instagram CEO'su Adam Mosseri’nin yanı sıra, Meta’nın sosyal medya platformlarının tasarımına katkıda bulunan mevcut ve eski Meta çalışanının ifadelerini dinledi. Avukatlar, Meta’nın kurucusu ve genel müdürü Mark Zuckerberg’i de ifade vermesi için çağırmayı beklediklerini belirtti.

Meta, Google, Snap ve TikTok, ABD’deki bireyler ve aileler tarafından açılan 3 binden fazla kişisel zarar davası ve ülke genelindeki devlet okul bölgeleri tarafından açılan yaklaşık bin 300 dava nedeniyle milyarlarca dolarlık potansiyel tazminat riskiyle karşı karşıya.