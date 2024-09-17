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Meta'dan Rus medya kuruluşlarına yasak: Dış müdahale faaliyetleri nedeniyle...

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Rossiya Segodnya ve devlet kanalı RT dahil bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasakladığını duyurdu. Açıklamada, "Rossiya Segodnya, RT ve bunlarla bağlantılı kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel olarak yasaklanmıştır." denildi.

Haber Merkezi
AA
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Meta'dan Rus medya kuruluşlarına yasak: Dış müdahale faaliyetleri nedeniyle...
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Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasakladığını açıkladı.

ABD basınındaki haberlere göre Meta, Rusya medyasının yasaklanmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından Rus devlet medya kuruluşlarına karşı devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve bunlarla bağlantılı kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel olarak yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 13 Eylül'de yabancı ülkelerde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'daki savaşında Moskova yönetimine önemli ölçüde destek sağladığı gerekçesiyle Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

ABD istihbaratı, ülkede 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

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