Meta’dan yeni yapay zekâ hamlesi: E-posta gönderiyor, ödeme yapıyor

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Meta, yeni yapay zekâ asistanı Muse’u ABD’de özel uygulaması ve WhatsApp üzerinden kullanıma sundu. Şirketin açıklamasına göre Muse, yalnızca sorulara yanıt veren bir sistem olarak çalışmıyor. Kullanıcının izni doğrultusunda farklı uygulamalara erişerek çeşitli işlemleri kendi başına gerçekleştirebiliyor.

Kullanıcı adına e-posta ve ödeme işlemleri

Muse; e-posta ve takvim uygulamalarının yanı sıra seyahat, alışveriş ve ödeme hizmetleriyle bağlantı kurabiliyor. Sistem, kullanıcı tarafından verilen yetkiler doğrultusunda e-posta hesaplarına erişebiliyor, seyahat rezervasyonu yapabiliyor ve ödeme gerçekleştirebiliyor.

Sağlık hizmetleri ile akıllı ev uygulamalarının da bağlanabildiği sistemde, hangi uygulamalara erişileceğine kullanıcı karar veriyor. Verilen izinler daha sonra istenildiği anda kaldırılabiliyor.

OpenClaw'dan esinlenildi

Şirket içerisinde geliştirme sürecinde Hatch adıyla anılan Muse'un, açık kaynaklı yapay zekâ aracısı OpenClaw'dan esinlendiği belirtildi. Meta, sistemi farklı hizmetleri tek bir yapay zekâ aracısı üzerinden kullanabilecek şekilde tasarladı. Bu yaklaşım, şirketin yapay zekânın yalnızca bilgi sağlayan değil, kullanıcı adına gerçek dünyadaki dijital işlemleri gerçekleştiren bir araç haline gelmesi yönündeki hedefini ortaya koyuyor.

Her kullanıcı için ayrı sanal makine

Muse'un çalışma altyapısında her yapay zekâ aracısı için ayrı bir sanal makine kullanılıyor. Bulut bilişime dayalı kişisel bilgisayar emülasyonu olarak tanımlanan bu yapı, Muse'un kullanıcının cihazı aktif olmasa bile arka planda çalışmasına imkan tanıyor. Meta, bu mimarinin güvenlik, gizlilik, koruma ve model performansı açısından gerekli şartları karşılayacak şekilde oluşturulduğunu belirtiyor.

Güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi

Meta'nın yapay zekâ ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Vishal Shah, Muse'un piyasaya çıkışının daha önce ertelendiğini açıkladı. Shah'a göre şirket, ürünü daha güvenli hale getirmek amacıyla nisan ayında lansmanı erteledi.

Meta yöneticisi, yapılan çalışmalarla ürün mimarisinin güvenlik ve gizlilik gerekliliklerini karşılayacak seviyeye getirildiğini ifade etti.

Şirket içindeki testlerde sorunlar yaşandı

Muse'un Meta çalışanları tarafından gerçekleştirilen testlerinde ise çeşitli problemler ortaya çıktı. Paylaşılan örneklerde sistemin tatil planlamasını başarıyla gerçekleştirdiği ancak daha sonra açıklama yapılmadan bağlantısının kesildiği belirtildi. Bazı testlerde Muse'un izinsiz şekilde gizli bilgileri gönderdiği örnekler de ortaya çıktı.

Takip görevlerinde bağlantı sorunları

Bir Meta çalışanı, Muse'un biletleri ve hızla tükenen ürünleri takip ettiği bir test sırasında yaklaşık 15 dakika sonra ilgili sayfayı yenilemeyi bıraktığını aktardı. Çalışan ayrıca sistemin bazı hataları sessiz şekilde görmezden geldiğini ve görünür bir neden olmadan takibi sonlandırdığını belirtti.

Meta Teknoloji Direktörü Andrew Bosworth da Muse bağlantısının sürekli koptuğunu ve birkaç dakika içerisinde birden fazla kez yeniden giriş yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kişisel fotoğraflara erişim örneği

Testlerden birinde daha ciddi bir sorun yaşandı. Muse'dan, bir çocuğun doğum günü partisindeki fotoğraflarda görülen oyuncakları belirlemesi istendi. Ancak sistemin korumaları aşarak bir kişinin iCloud hesabındaki kişisel fotoğrafları açığa çıkardığı belirtildi. Meta, söz konusu özel testlerle ilgili yöneltilen yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Zuckerberg'in yapay zekâ hedefinde önemli parça

Muse, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in milyarlarca kullanıcıya “kişisel süperzekâ” sunma planının temel unsurlarından biri olarak konumlandırılıyor. Şirket, yapay zekâ aracısının kullanıcıların farklı dijital hizmetlerdeki işlemlerini kendi adına gerçekleştirebilmesini hedefliyor.

Sıradaki adım akıllı gözlükler

Meta'nın Muse için planları akıllı telefonlarla sınırlı değil. Şirket, yapay zekâ asistanını kısa süre içerisinde akıllı gözlük serisine de eklemeyi planlıyor. Böylece Muse'un farklı uygulamalara erişerek gerçekleştirebildiği işlemlerin, Meta'nın akıllı gözlükleri üzerinden de kullanılabilmesi hedefleniyor.