Metsola ve Kristersson Stockholm’de Avrupa’nın geleceğini görüştü

Metsola ve Kristersson arasındaki görüşmenin temelini Avrupa Birliği’nin dünyadaki ekonomik yerini koruması oluşturdu. AP Başkanı Metsola, Nasdaq Avrupa Genel Merkezi’nde yaptığı temasların ardından, aile işletmelerinden büyük sanayi kuruluşlarına kadar her kesimin önündeki engellerin kalkması gerektiğini ifade etti. Avrupa’nın küresel rakipleriyle yarışabilmesi için daha hızlı hareket etmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

Diplomasi trafiği ve güvenlik başlıkları

Ziyaret sadece hükümet kanadıyla sınırlı kalmadı. Metsola, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile de bir araya gelerek meclisler arası bağların kuvvetlenmesine dikkat çekti. Yaklaşan seçimler öncesinde demokratik süreçlerin korunması ve dezenformasyona karşı alınacak önlemler de gündemdeydi. Ayrıca güvenlik ve savunma konularında Avrupa’nın daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Siyasi temasların ardından Veliaht Prenses Victoria ve Prens Daniel tarafından kabul edilen Metsola, İsveç’in Avrupa değerleri içindeki yerinin önemine değindi. Gençlerle ve iş dünyasıyla da bir araya gelen AP Başkanı, Stockholm temaslarını bu kapsamlı programla tamamladı.