Meydana gelen depremlerin ardından İzlanda'da yanardağ patladı
İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı.
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından bir yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürtmeye başladı.
Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı.
Daha önce balıkçı kasabası Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı.
Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta.
Yanardağ patlamasının görülebildiği Reykjavik'in çevresinde ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti.