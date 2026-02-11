Miçotakis: Problemleri soğukkanlılıkla ele almak durumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türk ve Yunan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan, daha sonra Miçotakis ile görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

"Heyetim adına gösterdiğiniz sıcak konukseverliğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Ankara'da 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı için bulunuyoruz. Bu toplantı son derece önemli. Bu toplantılar iyi komşuluk ilişkilerin, diyaloğun ne kadar kıymetli olduğunu hepimize göstermekte.

Sayın Erdoğan'la ikili ilişkilerimizin ayrıntılı muhasebesini yapma fırsatını bulduk. Biz ülke arasındaki temasları üç ana unsur; siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı önlemler üzerine ilerleyecek. Son derece önemli görüşmeler gerçekleştirdik.

"Problemleri soğukkanlılıkla ele almak durumundayız"

İki ülke dışişleri bakanlıkları nezdinde iki tarafın yararına olacak ilişki tesis etmeyi hedefledik. Bizim aramızdaki problemleri konuları soğukkanlılıkla ele almak durumundayız. Kendi aramızda samimi şekilde görüşmeliyiz. Bazı konularda mutabık olmayabiliriz. Biz Yunanistan olarak her zaman diyalogtan yanayız. İyi niyet ve karşılıklı saygı çerçevesinde. Bizim çabamız meyvelerini vermeye de başladı. Birkaç hafta önce Atina'da pozitif gündem toplantısı gerçekleştirildi ve önemli sonuçlar ortaya çıktı.

Bugün yaptığımız toplantıda da iki ülkenin çeşitli bakanlarının katılımıyla birçok konuda mutabık kaldık, anlaşmalar imzaladık. Kısa süreli hızlı vize uygulamasının son derece verimli sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yüzbinlerce Türk vatandaşı dostumuz Yunan adalarını ziyaret etti. Halklarımız birbirine daha yakınlaşma şansını buldu. Bu uygulamanın bu sene de devam etmesi için çalışacağız. Düzensiz göçle ilgili önemli işbirliği sözkonusu. Yasadışı göçte yüzde 60 oranında azalma sözkonusu. Bu işbirliği devam ettirilmeli ve daha da güçlendirilmeli.

"Ticaret konusunda sürekli çaba sarf etmeliyiz"

Geçtiğimiz günlerde Sakız adası açıklarındaki trajik olay bu işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İkili ticaret konusunda da sürekli çaba sarf etmek durumundayız. Koymuş olduğumuz hedef 10 milyar dolar seviyesinde. Yunanistan sınır noktalarında altyapısını güçlendirme bu da ikili ilişkilere katkı sunacak şüphesiz. Sadece iklim kriziyle ilgili olarak değil bizim iklim kriziyle ilgili işbirliğimizin bütün bölgeyle örnek teşkil edecek. Bunlar ileriye dönük atılmış adımlar. Biz bunları sistematik çabanın sonucu olarak bugün görmekteyiz.

Birlikte bölgemizin istikrarı için çaba sarf etmek durumundayız. Bölgemizde çeşitli zor konular ve problemler var. Mutabık kalamadığımız konular da var; Ege'de kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge. Bu konuyla ilgili uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm bulunabilir. Sayın Cumhurbaşkanının iyimserliğini paylaşıyorum. İlişkilerimizle ilgili olarak bütün tehditlerin ortadan kalkması gerektiğine inanıyorum.

Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın tezleri net. BM Güvenlik Konseyi kararları yeniden diyalog başlatılması için bir pencerenin aralanmasına imkan sağlanıyor. Azınlıklar konusunda Lozan Antlaşması'nı baz alıyoruz. Buna göre Trakya'da Müslüman ve dini azınlıktan bahsediliyor. Trakya'daki Yunan Müslümanlar, Hristiyan Yunanlarla birlik ve beraberlikle yaşıyor. İstanbul'daki Yunanlar nüfus olarak az olsa bile ülkenin kültürel ve sosyal hayatı açısından renk olmaya devam ediyor.

"Ukrayna'daki savaşın sona yaklaştığını görmek istiyoruz"

Gelişmelere baktığımızda diplomasi, uluslararası saygının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ukrayna'daki savaşın sona yaklaştığını görmek istiyoruz. Gazze'de ikinci barış görüşmelerinin başlaması konusunda sayın Cumhurbaşkanı ile mutabıkız. Yunanistan istikrarlı bir şekilde iki devletli çözümden yana. Bu çözümün yegane gerçekçi çözüm olduğunu savunuyor. Filistin tarafının kati sürette yer almasını savunuyor. Hamas'ın silahsızlandırılması ve bölgenin terörden arındırılmasının elzem olduğu görüşündeyiz.

"Gazze'nin ilhakını desteklemiyoruz"

Gazze'nin İsrail tarafından ilhakıyla ilgili herhangi bir adımı desteklemiyoruz. Yahudi yerleşiminin genişletiliyor olması Filistin devletinin oluşmasını zorlaştıran unsur. Yunanistan barış gücüdür. Bütün komşularla ilişkiden yanayız. Başarılı olabileceğimzi yerlerde işbirliği yapabiliriz. Türkiye ve Yunanistan bölgenin iki önemli ülkesi olarak siyasi istikrarın tesisi anlamında uluslararası hukuka saygı, dini azınlıkların haklarına saygı çerçevesinde işbirliği yapabilir.

Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda iki ülke işbirliği yapabilir. Bu hem Türkiye ve hem Yunanistan'da göçmenlerin geri dönüşünü sağlayacaktır. Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş. Coğrafyayı değiştiremeyiz kuşkusuz; ancak ittifak oluşturabiliriz. Sorumluluk bilinciyle ülkelerimizin huzur ve refahı için çalışabiliriz. Venezelos ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı sizi ve bakanları bir sonraki toplantı için Yunanistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim."