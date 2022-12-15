Microsoft, ‘AB veri sınırı' uygulamasını 1 Ocak'ta kullanıma sunuyor

Microsoft, bünyesindeki tüm temel bulut hizmetlerinde (Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 ve Power BI) “AB veri sınırı"nın (EU Data Boundary) aşamalı olarak uygulanacağını duyurdu.

AB'nin 2018'de kullanıcı gizliliğini koruyan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) yürürlüğe koymasından bu yana Birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu, verileri ABD'ye aktarılan Avrupalı kullanıcıların gizliliğini korumak için öneriler üzerinde çalışıyor.

İkinci faz 2023 sonu tamamlanacak

Reuters'a konuşan Microsoft Baş Gizlilik Sorumlusu Julie Brill, söz konusu projeye derinlemesine daldıkça, daha aşamalı bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini öğrendiklerini söyledi. Brill, “Müşterilerimizin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve düzenleyicileriyle verilerinin nerede işlendiği ve depolandığı konusunu netleştirmek için bu çözümü oluşturuyoruz. İlk aşama müşteri verileri olacak. Sonraki aşamalara geçerken günlük verileri, hizmet verilerini ve diğer türdeki verileri de sınıra taşıyacağız" dedi. Brill, ikinci fazın 2023'ün sonunda, üçüncü fazın ise 2024'te tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

Microsoft daha önce de, GDPR'yi ihlal ederek verilerini paylaştığı herhangi bir müşteriyi mali olarak tazmin edeceğini söylemişti.