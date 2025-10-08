Middle East Eye yazdı: Türkiye, Katar’dan ikinci el Eurofighter almak için görüşüyor

Türkiye, yaşlanan F-16 filosuna çare bulmak için yüzünü Katar'a döndü. Ankara, Doha'dan ikinci el Eurofighter'lar almak istiyor.

Ankara daha önce Birleşik Krallık ile 40 Eurofighter alımı konusunda ön mutabakat imzalamıştı ancak fiyat ve teslimat koşulları üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Türkiye, Katar’dan ikinci el Eurofighter almak için görüşüyor

İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın haberine göre, ABD'den de F-16 ve F-35'lere yeşil ışık alamayan Ankara, yeni uçaklara erişebilmek için Körfez ülkelerinden kullanılmış uçaklara göz gezdiriyor.

Katar, 24 adet Tranche 3A Eurofighter’a sahip olması sayesinde Türkiye için daha hızlı bir çözüm sunabilir.

Katar kaynakları görüşmeyi doğruladı

Katar kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Doha’da bu konuyu görüşmek üzere bulunduğunu doğruladı. Görüşmeler sırasında Güler’in, Katar Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Saud bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldiği bildirildi.

Satış için Eurofighter konsorsiyumunun onayı şart!

Satışın gerçekleşmesi için İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’dan oluşan Eurofighter konsorsiyumunun onayı gerekiyor.

Konsorsiyumun, Türkiye’yi “önemli bir potansiyel alıcı” olarak gördüğü ve ilerleyen dönemde gelişmiş radar sistemlerine sahip Tranche 4 jetlerinin satışına da açık olduğu belirtiliyor.

F-35 programından çıkarılması savaş uçağı filosunda boşluk yarattı

Türkiye’nin 2019’da ABD’nin F-35 programından çıkarılması, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasının ardından modern savaş uçağı tedarikinde ciddi bir boşluk yarattı.

Yerli savaş uçağı KAAN’ın motorunun yurtdışından gelecek olması ve ABD ile anlaşmanın hala sağlanamaması, S-400'lerin oluşturduğu siyasi krizi daha da derinleştirdi. Bazı savunma uzmanları, Türkiye’nin yeni alımlar yerine mevcut F-16 filosunu yerli teknolojilerle modernize etmesi gerektiğini savunuyor.

Türk savunma sanayii yetkilileri, KAAN savaş uçağının ilk teslimatının 2028 sonunda yapılmasını hedefliyor, ancak birçok analist bu tarihin 2030 civarına sarkabileceğini düşünüyor.