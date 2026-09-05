Milyarder 110 dönümlük adayı 7,9 milyon dolara satışa çıkardı! İlan tartışma yarattı, hükümet satışa el koydu

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Yaklaşık 2,3 milyar dolarlık serveti bulunan Draper, 28 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lupita Adası için gelen teklifler arasından en iyisini kabul edeceğini duyurdu. Ciddi alıcıların kendisine ulaşabilmesi için iletişim adresini de paylaşan milyarder, ilanının ardından kısa sürede birden fazla teklif aldığını açıkladı.

Satış ilanı sonrası hükümet devreye girdi

Lupita Adası'nın 7,9 milyon dolara satışa çıkarılması sosyal medyada büyük ilgi görürken, Tanzanya hükümeti de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Arazi, Konut ve İnsan Yerleşimleri Geliştirme Bakanlığı, Draper’ın adanın doğrudan mülkiyetine sahip olmadığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre Lupita Adası, Tanzanya Yatırım ve Özel Ekonomik Bölgeler Kurumu tarafından yatırım amacıyla belirlenen bölgeler arasında yer alıyor. Ada, turistik tesis işletilmesi amacıyla Firelight Safaris Ltd. şirketine tahsis edilmiş durumda.

Draper ise söz konusu şirketin hissedarları arasında bulunuyor.

7,9 milyon dolara ada değil, yatırım hakkı devredilecek

Tanzanya’daki arazi mevzuatı, yabancıların ülkede doğrudan toprak mülkiyeti edinmesine izin vermiyor. Bu nedenle Draper’ın satışa çıkardığı şey, klasik anlamda bir ada tapusu değil.

Hükümete göre Firelight Safaris’in Lupita Adası üzerindeki yatırım ve kullanım hakları, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması şartıyla başka bir yatırımcıya devredilebiliyor.

Başka bir ifadeyle 7,9 milyon doları ödeyecek alıcı, adanın tapusunu satın almış olmayacak. Alıcı, mevcut işletmenin ve adadaki yatırım-kullanım haklarının devrini üstlenecek.

Üstelik 7,9 milyon dolarlık rakamın Draper tarafından belirlendiği, Lupita Adası’nın gerçek piyasa değerinin ise bilinmediği belirtildi.

110 dönümlük adada lüks tatil tesisi bulunuyor

Tanganyika Gölü’nde yer alan Lupita Adası yaklaşık 110 dönümlük bir yüzölçümüne sahip.

Draper’ın 2004 yılından bu yana ortakları arasında bulunduğu adada, dört yıl süren inşaat çalışmalarının ardından lüks bir tatil tesisi kuruldu.

Tesiste 10 kır evi, spa, spor salonu, yüzme havuzu ve oyun odası bulunuyor. Konuklara özel uşakların hizmet verdiği tesiste 30’dan fazla personel çalışıyor.

Adaya ulaşım da oldukça özel

Lupita Adası’ndaki tesise ulaşım da lüks konseptine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. Konuklar önce özel jetle tesisin anakaradaki havaalanına ulaşıyor, ardından tekneyle adaya geçiyor.

Draper’ın satış ilanı, adanın fiyatından çok mülkiyet yapısıyla da dikkat çekmiş durumda. Tanzanya hükümetinin açıklaması sonrasında 7,9 milyon dolarlık satışın, doğrudan ada mülkiyetinden ziyade yatırım ve kullanım haklarının devri anlamına geldiği ortaya çıktı.