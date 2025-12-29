Milyarder Arnault ailesi Paris'te 200 milyon euroluk mülk satın aldı

Milyarder Arnault ailesi, bir yılı biraz aşkın sürede üç Paris mülkü için yaklaşık 200 milyon euro harcadı. Satın alımların Paris’teki durgun lüks konut piyasasına can suyu olması bekleniyor.

Oksijen'in Financial Times'tan derlediği habere göre satın alımların ikisi, kentin en seçkin bölgelerinden 7. Bölge'de yer alıyor: Aralık 2024’te 58 milyon euroya bir şehir evi ve Mart 2025’te 97,5 milyon euroya 17. yüzyıldan kalma bir malikâne.

Aile bunun yanı sıra, LVMH’nin CEO’su ve 'aile reisi' Bernard Arnault öncülüğünde, Mayıs 2025’te 16. Bölge'de 44 milyon euroya bir tripleks daire de satın aldı.

İlan detaylarına göre mülkte mermer şömineli görkemli bir kabul salonu, ahşap kaplama duvarlar ve bin 425 metrekarelik bir bahçeye açılan geniş Fransız kapıları bulunuyor.

Konuya yakın bir kaynağa göre bu işlemler, son bir yılda Paris’te ödenen en yüksek bedeller arasında yer aldı.

Listede ayrıca, Louis Vuitton’da erkek koleksiyonlarının kreatif direktörü olan müzik yapımcısı Pharrell Williams’ın 62,5 milyon euroya satın aldığı mülk de üst sıralarda bulunuyor.

Yüksek bedelli işlemler, 2023 ve 2024’te satışları baskılayan yüksek faiz oranlarının etkisinden kademeli olarak çıkmaya çalışan Paris lüks konut piyasasına ivme kazandırdı. Financial Times’a konuşan çok sayıda Parisli emlakçıya göre, pazar yavaş da olsa toparlanma sinyalleri veriyor.

Lüks emlak şirketi Coldwell Banker Europa’nın CEO’su Laurent Demeure, “2025’te, son derece karmaşık geçen iki yılın ardından, nihayet faizlerin yönünün tersine döndüğünü görüyoruz… Bu da hatırı sayılır sayıda alıcının yeniden piyasaya dönmesini sağlıyor” dedi.

Buna karşın bazı lüks emlakçılar, Fransa’daki siyasi belirsizlikler ve yeni servet vergileri ihtimalinin potansiyel alıcıları caydırdığını belirtiyor. Barnes Fransa CEO’su Richard Tzipine, “Parisli, varlıklı müşterilerimizden önemli bir kısmı ülkeden ayrılmak amacıyla mülklerini satışa çıkarmaya karar verdi. Gerçekten giderler mi bilmiyorum ama şu bir gerçek ki satış ilanlarında belirgin bir artış var” diye konuştu.

Arnault ailesi, pandemide lüks tüketime yönelik talep patlamasının ardından kontrol ettikleri lüks grupta yaşanan hisse fiyatı düşüşüne rağmen, dünyanın en zengin ailelerinden biri olmaya devam ediyor. LVMH hisseleri, sektöre ilişkin görünümün iyileşmesiyle 2025’te kısmi bir toparlanma kaydetti.

Bu son alımlar, Arnault ailesinin Paris’te hâlihazırda sahip olduğu geniş gayrimenkul portföyünü daha da büyüttü. Ailenin portföyünde, 10’dan fazla ev ve dairesi bulunuyor.