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Milyarder Bezos, Trump konusunda 'iyimser'

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos, Trump konusunda iyimser olduğunu ve yönetimin düzenlemeleri azaltmasına yardımcı olacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Milyarder Bezos, Trump konusunda 'iyimser'
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dün The New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde, seçilmiş Başkan Donald Trump hakkında iyimser konuştu ve gelecek yönetimde daha dostane bir düzenleyici ortam beklediğini söyledi.

Bezos, "Bu sefer gerçekten çok iyimserim. Düzenlemeleri azaltma konusunda çok fazla enerjisi var gibi görünüyor. Eğer bunu yapmasına yardımcı olabilirsem, ona yardım edeceğim" dedi.

2016 seçimleri öncesinde Bezos, Trump'ın davranışlarını eleştirerek bunun "demokrasimizi aşındırdığını" söylemişti.

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