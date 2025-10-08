Milyarder CEO, İngiltere'den taşınıp Orta Doğu'ya yerleşti

Revolut'ın milyarder kurucu ortağı ve CEO’su Nik Storonsky, ikametini Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) taşıdı. Şirketin düzenleyici bildirimlerine göre bu değişiklik yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe girdi.

41 yaşındaki Storonsky’nin aile ofisine ait İngiltere kayıtları, taşınmanın geçen yıl itibarıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Revolut sözcüsü ise telefon ve e-posta yoluyla yapılan yorum taleplerine yanıt vermedi.

Storonsky, dünyanın en zengin 209. kişisi

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Storonsky’nin serveti, Londra merkezli fintech şirketinin geçen ay duyurulan hisse satışının ardından değerinin yükselmesiyle yaklaşık iki katına çıkarak 14 milyar dolara ulaştı.

Storonsky, bu artışla dünyanın en zengin 209. kişisi konumuna geldi.

100 milyar kullanıcı 13 milyar dolarlık pazar

Oksijen'in haberine göre bu gelişme, Revolut’un on yılın sonuna kadar 30 yeni pazara giriş yapmayı hedefleyen iddialı küresel genişleme planını açıklamasının sadece birkaç hafta sonrasına denk geldi.

Şirketin stratejisi, 100 milyon kullanıcıya ulaşmak amacıyla 13 milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngörüyor.

Buna rağmen Storonsky, İngiltere’nin Revolut için hala en öncelikli pazar olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

CEO, şirketin “ana vatanı” olarak nitelediği İngiltere’de tam kapsamlı bir banka lisansı almayı “en kritik hedef” olarak görüyor.

Storonsky’nin taşınması, vergi reformlarının ülkenin en varlıklı kesimi üzerindeki etkisine dair tartışmaların sürdüğü bir dönemde, Londra’dan ayrılan son yüksek profilli iş insanı hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Rusya doğumlu Storonsky, kariyerinin başlarında İngiltere’ye taşınmış ve daha sonra Britanya vatandaşlığı almıştı.

Revoult hakkında bilinenler

75 milyar dolarlık Revolut, 2015 yılında Birleşik Krallık’ta kurulmuş bir finansal teknoloji (fintech) şirketidir. Geleneksel bankalara alternatif olarak dijital bankacılık hizmetleri sunar.

Kullanıcılar uygulama aracılığıyla hesap açabilir, para transferi yapabilir, döviz bozdurabilir, kripto para alıp satabilir, yatırım yapabilir ve sanal ya da fiziksel kartlarla alışveriş yapabilir.