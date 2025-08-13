Milyarder iş insanı arı yutup öldü: Ailesi servet kavgasına düştü

Hindistan’ın önde gelen otomotiv parça üreticilerinden Sona Comstar’ın varisi olan milyarder iş insanı Sunjay Kapur’un ani ölümü, şirketin kontrolü üzerinde büyük bir miras savaşını tetikledi.

İngiltere Prensi William'ın arkadaşı olan 53 yaşındaki Kapur, 12 Haziran’da İngiltere’nin Surrey kentinde polo oynarken yere yığılarak hayatını kaybetmişti.

Tanıklara göre Kapur, maç sırasında arı yuttu ve hemen ardından kalp krizi geçirdi. Resmi raporlar, ölüm sebebini ventriküler hipertrofi ve iskemik kalp hastalığı olarak açıkladı.

Annesi ölümün şüpheli olduğunu düşünüyor

Kapur’un ölümüyle birlikte, babasının kurduğu ve değeri 2,7 milyar sterlini (148 milyar TL) aşan Sona Comstar’da kontrol mücadelesi başladı.

Şirketin yönetim kurulunun 23 Haziran’da yeni başkan atamasının ardından, Kapur’un annesi Rani Kapur, oğlunun ölümünün “şüpheli ve açıklanamayan koşullarda” gerçekleştiğini öne sürerek kurula itirazda bulundu.

Rani Kapur, 24 Temmuz’da yazdığı mektupta, şirketin ailenin acısını istismar ederek "mirası gasbetmeye çalıştığını” iddia etti. Ayrıca kendisinin baskı altında belgeleri imzalamaya zorlandığını ve banka hesaplarına erişiminin engellendiğini belirtti.

Üç defa evlenen Kapur’un ikinci eşi Bollywood yıldızı Karisma Kapoor idi ve bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Kapur, üçüncü eşi Priya Sachdev ile 2017’de evlenmişti.

Son olarak aile içindeki çatışmaya Sunjay Kapur’un kız kardeşi Mandhira Kapur da dahil oldu.

Instagram’da annesi ve kardeşiyle eski bir fotoğraf paylaşan Mandhira, “Senin ve babamızın hayalini koruyacağız” diyerek annesinin tarafında olduğunu belli etti.

Ailenin avukatı Vaibhav Gaggar, The Telegraph’a yaptığı açıklamada, “Tüm gelişmeler müvekkilimin söylediklerini doğruluyor. Mirası elinden alınıyor ve kimse ölüm nedenine gerçekten bakmıyor. Bu olayın ardında bir komplo olabilir” ifadelerini kullandı.