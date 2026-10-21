Milyarlık dev projede yeni dönem: Şanghay İşbirliği Örgütü için tarihi fırsat

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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, pürüzsüz bir ekonomik entegrasyon için ana sektörlerdeki yatırımların hayati önem taşıdığını vurguladı. Dar, yatırımların özellikle tarım, madencilik, mineraller ve bilgi teknolojisi gibi yüksek potansiyele sahip alanlara genişletilmesini desteklediklerini ifade etti.

Yerel Para Birimleri Ve Ortak Fon Vurgusu

Gelecekteki iş birliğinin yapay zeka, dijital dönüşüm, yenilikler, enerji ve uluslararası bilgi güvenliği temelinde yükselmesi gerektiğini belirten Dar, ekonomik dayanıklılık için finansal araçların önemine değindi. Karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Dar; ŞİÖ Kalkınma Bankası, ŞİÖ Kalkınma Fonu ve ortak bir yatırım fonunun kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırılmasının bölgesel kalkınmayı güçlendireceğini aktardı.

Afganistan'da İstikrar Ve Güvenlik Şartı

Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın bölgede kalıcı barış olmadan sağlanamayacağına dikkat çeken Dar, Afganistan'da istikrarın kurulmasının bölgesel barış için kritik olduğunu dile getirdi. Pakistan'ın komşularıyla barışçıl bir Afganistan'ı desteklediğini vurgulayan Bakan, Afgan topraklarının başka ülkelere karşı terör amacıyla kullanılmaması gerektiği çağrısını yineledi.

Kuşak Ve Yol Projesinin Kalbinde Yer Alıyor

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni Pakistan üzerinden Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlayan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC), Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Kara yolu projeleri, enerji santralleri ve liman inşaatlarını kapsayan bu dev proje, Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınmasında kilit bir lojistik üs haline getirmeyi hedefliyor.