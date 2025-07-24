Milyoner CEO'yu altı tonluk fil öldürdü!

Güney Afrika'nın en lüks 5 yıldızlı doğal yaşam alanlarından biri olan Gondwana Özel Doğal Yaşam Alanı'nda, salı sabahı saat 08.00'de erkek bir filin aniden saldırıya geçmesi sonucunda milyonlarca dolarlık tesisin CEO'su ve ortağı 39 yaşındaki FC Conradie, hayatını kaybetti.

Daily Star'ın aktardığına göre altı tonluk dev fil, Conradie'ye önce dişleriyle saldırdı ve ardından defalarca kez üzerine bastı. Korucular olay yerine gelip müdahalede bulunsalar da bu çaba, genç milyoneri kurtarmak için yeterli olmadı.

Filleri çok seviyordu

Yaşanan olayı parkta bulunan turistlerin görüp görmediği bilinmiyor. Aslan, bufalo, gergedan, leopar ve Afrika'nın en güneyindeki fil sürüsüne ev sahipliği yapan bu "Big Five" parkının CEO'su FC Conradie'nin, fillere ve doğaya büyük sevgi duyduğu, sık sık onları fotoğraflamak için sahaya çıktığı biliniyor.

Conradie'nin 33 yaşındaki 10 yıllık eşi La-ida'ya yıkıcı haberi ise park yetkilileri vermek durumunda kaldı. Kadının büyük bir yıkım içinde olduğu ve teselli edilemediği aktarıldı. Üç çocukları olduğu; yaşlarının 6, 11 ve 12 olduğu söyleniyor.

Bu korkunç olay, vakanın yaşandığı Mossel Bay yakınlarındaki 27.000 dönümlük parkta son bir yıl içinde yaşanan ikinci ölüm oldu. Geçen yıl mart ayında, evli ve bir çocuk babası olan 36 yaşındaki David Kandela da fil sürüsünü yönlendirmeye çalıştığı sırada "Bonny" adlı bir filin saldırısına uğramıştı.