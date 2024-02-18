Milyonlarca dolar ödemeye mahkum olan Trump, ayakkabı satışına başladı

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdiği mitingde spor ayakkabı satacağını duyurdu.

Kendi markası parfüm ve kolonyayla birlikte satışa sunduğu spor ayakkabının etiket fiyatı 399 dolar.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, kendi spor ayakkabı markasını duyurdu. Trump, 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen mitinginde, “Bu çok uzun süredir istediğim bir şeydi” dedi.

Ayakkabının lansmanı, Trump’ın emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından yapıldı.

Arkasında Amerika bayrağı bulunan, parlak, altın renkli yüksek topuklu ayakkabıların etiket fiyatı 399 dolar. Trump aynı zamanda şişesi 99 dolara Victory47 kolonya ve parfüm de satıyor. Bu ürünler, yeni bir internet sitesinde “Never Surrender High-Tops” ismiyle satışa konuldu.

İnternet sitesinde yazılan açıklamaya göre sitenin Trump’ın 2024 ABD Başkanlığı seçimi kampanyasıyla bir bağı bulunmuyor. Ancak Trump’ın kampanyasında çalışan yetkililerin bu internet sitesini görünür kıldığı biliniyor.

Trump, bir başka davada da iftira gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı. Böylece iki davasında yasal faizlerle birlikte ödeyeceği tutar yarım milyon doları geçiyor.