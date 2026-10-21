Milyonlarca siteyi ilgilendiren güvenlik açığı için acil güncelleme çağrısı

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İnternet altyapısının önemli bir bölümünü destekleyen PHP yazılım dilinde iki kritik güvenlik açığının ortaya çıkması, kamu kurumlarını ve internet sitesi işletmecilerini harekete geçirdi. Hollanda ve Finlandiya'daki bazı kamu kurumları, olası siber saldırılara karşı önlem olarak internet sitelerini geçici süreyle erişime kapattı. Hollanda'nın siber güvenlik kurumu da kendi internet sitesini tedbir amacıyla çevrim dışı bıraktı.

Gelişmeler, güvenlik açıklarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğine ilişkin endişelerin artmasının ardından yaşandı. Siber güvenlik uzmanları, savunmasız sistemlerin saldırganlar tarafından ele geçirilmesi riskine karşı acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

PHP'deki iki kritik açık milyonlarca siteyi etkileyebilir

PHP, internet sitelerinin sunucu tarafındaki işlemlerini yürüten ve sayfaların oluşturulmasını sağlayan bir programlama dili olarak kullanılıyor. WordPress, Drupal, Joomla ve Magento gibi yaygın içerik yönetim sistemleri de PHP altyapısından yararlanıyor.

Web teknolojilerini takip eden W3Techs verilerine göre PHP, kullanılan programlama dili belirlenebilen internet sitelerinin yaklaşık yüzde 75'ine güç veriyor. WordPress ise dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 43'ünde kullanılıyor. Bu yaygınlık, güvenlik açıklarının potansiyel etkisini büyütüyor. Ancak PHP kullanan bütün sitelerin saldırıya uğradığı veya tüm sitelerin aynı ölçüde risk altında olduğu anlamına gelmiyor.

Güvenlik açığı uzaktan kod çalıştırılmasına imkan verebilir

Avrupa Birliği'nin siber güvenlik birimi CERT-EU, 20 Ekim'de yayımladığı güvenlik duyurusunda iki kritik açığa ilişkin uyarıda bulundu. Açıkların önem derecesi CVSS 4.0 ölçeğinde 10 üzerinden 9,2 olarak değerlendirildi.

CERT-EU'nun açıklamasına göre, söz konusu güvenlik açıkları saldırganların sisteme giriş yapmadan uzaktan zararlı kod çalıştırmasına imkan verebilir. Böyle bir saldırı, etkilenen sunucuların kontrolünün ele geçirilmesine ve internet sitelerindeki verilerin tehlikeye girmesine yol açabilir. Yetkililer, PHP 5 ve sonraki sürümlerin etkilenme ihtimali bulunduğunu belirtirken hangi sürümlerin kesin olarak savunmasız olduğuna ilişkin ayrıntıların başlangıçta açıklanmadığını bildirdi.

Güncellemeyi yapamayan kuruluşlara kapatma çağrısı

CERT-EU, kuruluşlara PHP tabanlı uygulamalarını belirlemeleri ve güvenlik düzeltmelerini mümkün olan en kısa sürede uygulamaları tavsiyesinde bulundu. Güncellemeyi hemen gerçekleştiremeyen kuruluşların ise internete açık sistemlerini geçici olarak izole etmeleri veya ilgili internet sitelerini erişime kapatmaları gerektiği belirtildi.

Avustralya, Japonya ve İngiltere'deki siber güvenlik yetkilileri de benzer uyarılar yayımlayarak kuruluşlara sistemlerini kontrol etmeleri ve güncellemeleri hazırlamaları çağrısı yaptı.

Avustralya Siber Güvenlik Merkezi, yayımladığı açıklamada söz konusu açıkların aktif biçimde istismar edildiğine dair o aşamada bilgi sahibi olmadığını bildirdi.

PHP güncellemeleri yayımlandı

PHP geliştiricileri, iki güvenlik açığını gidermeye yönelik yeni sürümlerin 21 Ekim'de yayımlanacağını duyurmuştu. Reuters'ın haberini güncellediği sırada, saat 13.45 GMT itibarıyla düzeltmeleri içeren sürümlerin kullanıma sunulduğu bildirildi.

Bulut ve internet güvenliği şirketi Cloudflare'ın teknoloji yöneticisi Dane Knecht, bazı saldırı girişimlerinin görülmeye başladığını ve şirketin güvenlik duvarı kurallarını geçici önlem olarak güncellediğini açıkladı. Knecht, bu önlemlerin kalıcı çözüm olmadığını belirterek PHP güncellemesinin vakit kaybetmeden uygulanması gerektiğini vurguladı.

WordPress sitelerini korumaya yönelik güvenlik eklentisi Wordfence de otomatik güncellemelerin PHP altyapısındaki bu açığı tek başına kapatmayabileceği uyarısında bulundu. Site sahiplerine, PHP sürümünün kim tarafından ve nasıl güncellendiğini kontrol etmeleri tavsiye edildi.

İnternet sitesi sahipleri ne yapmalı

Siber güvenlik uzmanlarının uyarıları doğrultusunda, PHP kullanan internet sitelerinin yöneticilerinin şu adımları atması gerekiyor:

Kullanılan PHP sürümünü ve etkilenen sistemleri belirlemek.

Güvenlik düzeltmesini içeren uygun PHP sürümüne geçmek.

Güncelleme hemen yapılamıyorsa internete açık sistemleri geçici olarak izole etmek veya erişimi durdurmak.

Sunucularda şüpheli etkinlikleri ve olası saldırı belirtilerini kontrol etmek.

Güvenlik açığına ilişkin teknik ayrıntıların ve etkilenen sürümlerin kapsamının netleşmesiyle birlikte kuruluşların sistemlerini kontrol etmesi daha da önem kazanıyor. Uzmanlar, geçici güvenlik önlemlerinin güncellemenin yerini tutmadığına dikkat çekiyor.