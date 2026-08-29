Milyonluk kolye müzeden çalındı! Kraliçe Nazlı’nın 600 elmaslı mücevheri kayıp

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Milyonlarca dolar değerindeki mücevheri alan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Vitrini çekiçle kırıp kolyeyi aldılar

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF’nin haberine göre hırsızlık, dün öğleden sonra gerçekleşti. Müzenin ziyaretçi girişinden içeri giren iki kişi, hedef aldıkları mücevherin bulunduğu vitrini çekiçle kırdı.

Şüpheliler, 600’den fazla elmasın bulunduğu tarihi kolyeyi aldıktan sonra müzeden çıkarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları tek tek inceleniyor

Polis, şüphelilerin müzeden kaçış güzergahını belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Müze çevresindeki cadde ve metro istasyonlarında bulunan kamera kayıtlarının yanı sıra olay sırasında sergi salonunda bulunan ziyaretçilerin ifadelerine de başvuruluyor.

Yetkililer, şüphelilerin müzeye rastgele gelmediği görüşünde. İlk değerlendirmelere göre iki kişinin hangi eseri çalacaklarını önceden bildikleri düşünülüyor.

Hırsızlığın sipariş üzerine gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.

Sergi kısa süreliğine kapatıldı

Hırsızlığın ardından sergi alanı geçici olarak ziyarete kapatıldı. Polis ekipleriyle yapılan güvenlik değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından sergi yeniden ziyaretçilere açıldı.

MAK yönetimi, serginin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli güvenlik koşullarının sağlandığını açıkladı.

2016’da 4,3 milyon dolara satılmıştı

Polis, çalınan mücevherin Mısır Kraliçesi Nazlı’ya ait dünyaca tanınan elmas kolye olduğunu doğruladı. Ancak kolyenin güncel değerine ilişkin resmi bir rakam paylaşılmadı.

Sotheby’s kayıtlarına göre tarihi kolye, 2016 yılında New York’ta düzenlenen açık artırmada 4,3 milyon dolara alıcı bulmuştu.

600’den fazla elmas bulunuyor

1939 yılında Paris merkezli bir lüks mücevher şirketi tarafından hazırlanan kolyede 600’den fazla elmas yer alıyor.

Yaklaşık 500 eserin sergilendiği MAK’taki sergide, söz konusu mücevher şirketinin 120 yıllık tarihinden 300’ü aşkın eser ile müzenin kendi koleksiyonundan 200’den fazla parça bulunuyor.

Polisin, milyonlarca dolar değerindeki tarihi kolyeyi çalan iki şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalamak için başlattığı soruşturma devam ediyor.