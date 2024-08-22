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Minnesota Valisi Walz, Harris'in başkan yardımcısı adayı olmayı resmen kabul etti

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimde başkan yardımcısı adayı gösterilen Minnesota Valisi Tim Walz, resmi olarak Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile beraber yarışmayı kabul etti.

Haber Merkezi
AA
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Minnesota Valisi Walz, Harris'in başkan yardımcısı adayı olmayı resmen kabul etti
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ABD basınındaki haberlere göre Walz, Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresinde konuştu.

Demokrat Partinin seçimde Harris'in yardımcısı olarak aday gösterdiği Walz, "ABD başkan yardımcılığı adaylığınızı kabul etmek bir onurdur." dedi.

Seçimleri kazanmaları halinde orta sınıf aileler için vergi indirimleri, ilaç ve konut fiyatlarının düşürülmesi gibi hedeflerini açıklayan Walz, Harris ile Amerikalıların çıkarı için çalışacaklarını savundu.

Walz, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Ohio Senatörü James David Vance'in Amerikalıların hayatını daha da zorlaştıracak bir kampanya yürüttüğünü söyledi.

Bill Clinton ve Pelosi de kongrede konuştu

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de kongrede yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden ve Harris'in döneminin "başarılı" geçtiğini savundu.

Pelosi, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını hatırlatarak Trump'ı "demokrasiye saldırmakla" suçladı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da konuşmasında, Harris'i "ülkenin sorunlarını çözebilecek bir aday", Trump'ı da "kaos çıkaran bencil bir lider" şeklinde niteledi.

Trump'ın yalnızca kendinden bahsettiğine dikkati çeken Clinton, Trump'ın "iyi bir aktör olduğunu" söyleyerek halkı seçimler konusunda "rehavete kapılmamaya" çağırdı.

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