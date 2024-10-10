Minton kasırgası ABD'de 3 milyondan fazla evi elektriksiz bıraktı

Petersburg'daki Tampa Bay Rays beyzbol takımının evi olan Tropicana Field'ın ağır hasar gördüğü görüldü. Kubbeli stadyumun çatısı olarak kullanılan kumaş şiddetli rüzgarlar nedeniyle parçalara ayrıldı.

Elektrik kesintisi raporlarını takip eden poweroutage.us'a göre, fırtına Florida'nın büyük bir bölümünde elektriği kesti ve perşembe günü erken saatlerde 3 milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı.

Milton daha karaya çıkmadan önce eyaletin dört bir yanında hortumlar meydana gelmeye başlamıştı. Florida'nın Atlantik Kıyısındaki Fort Pierce yakınlarındaki Spanish Lakes Country Club, evlerin yıkılması ve bazı sakinlerin ölmesiyle özellikle sert bir şekilde etkilendi.

Can kayıplarında sayı açıklanmadı

Lucie County Şerifi Keith Pearson WPBF News'e verdiği demeçte “Bazı can kayıplarımız var” dedi ancak kaç kişinin öldüğünü söylemedi.

Florida Acil Durum Yönetimi Bölümü Direktörü Kevin Guthrie, kasırga kıyıya vurmadan önce yaklaşık 125 evin yıkıldığını, bunların çoğunun yaşlılar için kurulmuş topluluklardaki mobil evler olduğunu söyledi.

Milton karaya çıktıktan yaklaşık 90 dakika sonra Kategori 2 fırtınaya indirildi. Perşembe günü erken saatlerde kasırga, açık denizde hareket ederken ve Orlando'nun yaklaşık 35 mil (55 kilometre) doğusunda iken yaklaşık 85 mph (135 kph) maksimum sürekli rüzgarlarla Kategori 1 fırtınasıydı.

Kasırganın yoğun nüfuslu Orlando bölgesini etkilemesi bekleniyor.