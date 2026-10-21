Fransa'da Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü

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Fransa’nın Meurthe-et-Moselle bölgesinde Mirage 2000D tipi savaş uçağının düşmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.40'da ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rogeville kentinde, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Mirage 2000D tipi savaş uçağının düştüğü kaydedildi.

Mürettebattan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Uçakta biri pilot, diğeri silah sistemleri subayı olmak üzere 2 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.