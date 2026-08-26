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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den dikkat çeken açıklama: Ordu teyakkuzda

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Silahlı Kuvvetlerin ülkeyi ve kaynaklarını her türlü dış tehdide karşı savunmaya tamamen hazır ve donanımlı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den dikkat çeken açıklama: Ordu teyakkuzda
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, "Mısır Silahlı Kuvvetlerinin, Mısır'ı ve kaynaklarını herhangi bir dış tehdide karşı etkili şekilde savunmaya tam olarak hazır ve donanımlı olduğunu vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır Silahlı Kuvvetlerinin muharebe hazırlığı ve sahadaki verimliliğini yakından ve doğrudan sürekli izlediğini ifade eden Sisi, denetiminin sadece askeri kuruluşlarla sınırlı olmadığını kaydetti.

Sisi, Mısırlılara sunulan hizmetlerde karşılaşılan tüm zorlukların giderilmesi için yürütülen çalışmalara dikkati çekti.

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