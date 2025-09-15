  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'e sert tepki: Tüm kırmızı çizgileri aştılar
Takip Et

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'e sert tepki: Tüm kırmızı çizgileri aştılar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını belirterek, İsrail’e karşı bölgesel güvenlik ve işbirliği için ortak bir vizyon çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'e sert tepki: Tüm kırmızı çizgileri aştılar
Takip Et

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde yaptığı konuştu. Es-Sisi, söz konusu zirvenin tüm bölgenin karşı karşıya olduğu ciddi bir zorluk anında toplandığını belirterek, "Şunu açıkça belirtmek isterim. Bu saldırganlık, İsrail'in diplomatik ve askeri mantığın ötesine geçtiğini açıkça göstermektedir. Tüm kırmızı çizgileri aştılar. Katar'a yönelik İsrail'in saldırganlığını şiddetle kınıyoruz" dedi.

"İsrail'in zor kullanmaktan vazgeçmesi gerek"

İsrail’e diğer devletlerin egemenliğine saygı duyması konusunda uyaran es-Sisi, İsrail'in güvenliğini ve egemenliğini zor kullanarak değil, diğer devletlerin hukukunu ve egemenliğini saygı duyarak sağlayabileceğini anlaması gerektiğini vurguladı.

"Barış anlaşmaları yapılma şansını zorlaştırıyor"

Es-Sisi, "Şu anda yaşananlar barışın geleceğini engelliyor, sizin güvenliğinizi ve bölgedeki halkların güvenliğini tehdit ediyor ve yeni barış anlaşmaları yapılma şansını zorlaştırıyor, hatta mevcut anlaşmaları bozuyor" ifadelerini kullanarak, İsrail'in kibrinin bölgesel güvenlik ve işbirliği için ortak bir vizyon gerektirdiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da yoğun diplomasi trafiği sürüyorGündem

 

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildiMeteoroloji'den İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı: Saat verildiGündem

 

Dünya
İsrail Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü
İsrail Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü
ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Anlaşmaya varıldı
ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Anlaşmaya varıldı
İspanya'da toplu ulaşımda ilk sürücüsüz elektrikli otobüs denemesi başladı
İspanya'da toplu ulaşımda ilk sürücüsüz elektrikli otobüs denemesi başladı
İngiltere'den İsrailli öğrencileri ilgilendiren kritik karar: Kabul edilmeyecekler
İngiltere'den İsrailli öğrencileri ilgilendiren kritik karar: Kabul edilmeyecekler
Almanya'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Oscar ödüllü Javier Bardem'den Filistin'e destek: İsrail'e yaptırımlar uygulanmalı
Oscar ödüllü Javier Bardem'den Filistin'e destek: İsrail'e yaptırımlar uygulanmalı