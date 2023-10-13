Mısır, Filistinliler için 3 hastaneyi hazır tutuyor

Gazze'deki yaralıları kabul edebilecek 3 devlet hastanesinin hazır olduğunu belirten Zayid, "Mısır Kızılayı, olayların ikinci gününde Filistin Kızılayı ile işbirliği kapsamında Gazze Şeridi'ne 2 ton insani ve tıbbi yardım ulaştırdı." dedi.

Mısır'ın ilk günden itibaren yardım çalışmalarına başladığının altını çizen Zayid, halihazırda da büyük insani yardım konvoyları hazırladıkları ve ateşkesin sağlanması halinde Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacağını kaydetti.

Türk Kızılay'ının gönderdiği 2 yardım uçağı ulaştı

Mısır Kızılayı olarak dün Ürdün Hayır Kurumu'ndan 12 insani ve ilaç yardımlarını teslim aldıklarını aktaran Zayid, "Bugün sabah da Türk Kızılay'ın gönderdiği 24 ton tıbbi ve çeşitli yardım malzemelerini taşıyan bir uçağı karşıladık. Şu anda da Mısır Kızılayı ile Türk Kızılay arasındaki işbirliği kapsamında 26,5 ton insani yardım yüklü ikinci uçak ulaştı." bilgisini paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı tarafından gönderilecek yeni bir yardım uçağını beklediklerini aktaran Zayid, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu yardımları şu anda depolamaya çalışıyoruz. Mısır'ın ateşkes ve güvenli koridor açma çabalarından sonuç alması halinde de Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız."

Yardım çalışmaları Filistin Kızılayı ile koordineli yapılıyor

Gazze'ye insani yardımda bulunanların taleplerini karşılamak üzere çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini aktaran Zeyid, yardım çalışmalarını Filistin Kızılayı ile koordineli sürdürdüklerini kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle'nin "Mısır'ın el-Ariş kentinde bir sahra hastanesini kurmak için Kahire makamlarıyla koordine halinde oldukları" yönündeki açıklamalarına dikkati çeken Zayid, "Bizim Ariş, Şeyh Zuveyd ve Bir el-Abd hastaneleri Filistinli kardeşlerimizi kabul etmeye hazır bekliyor. Yeterki Gazze'deki yaralıların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerine izin verilsin." diye konuştu.

Zayid, ihtiyaçlara göre çalışmalarını sürdürdükleri ve bu bağlamda sahra hastanelerinden söz edilmediğini belirtti.