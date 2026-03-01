  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Mısır, İsrail’den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı
Takip Et

Mısır, İsrail’den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı

Mısır, bölgedeki askeri saldırılar nedeniyle İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mısır, İsrail’den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı
Takip Et

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın da misillemede bulunmasının ardından yerel basında "İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğu" yönünde çıkan haberlere ilişkin Mısır Petrol Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son askeri saldırılar ile bunların yansımalarının ve borular kanalıyla Doğu Akdeniz'den gelen doğal gaz tedarikinin durdurulması konusunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Bakanlığın 2025 yılı boyunca LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için çalıştığına işaret edilen açıklamada, bakanlığın alternatif kaynakları olduğu yönünde vatandaşlara güvence verildi.

Akışı durdurulan doğal gaz miktarının 1,1 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos 2025'te yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

İran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacakİran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacakDünya
Analistler uyardı: Jeopolitik gerilim iç piyasaları nasıl etkileyecek?Analistler uyardı: Jeopolitik gerilim iç piyasaları nasıl etkileyecek?Ekonomi
Trump: İran’ın bir sonraki lideri hakkında çok iyi bir fikrimiz varTrump: İran’ın bir sonraki lideri hakkında çok iyi bir fikrimiz varDünya
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 