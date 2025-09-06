Mısır, İsrail'e ABD'nin ateşkes planını kabul etme çağrısı yaptı

Bakan Abdulati, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Mısır'ın başkenti Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Abdulati, "Filistin davasının tasfiyesini reddediyoruz ve İsrail'i, Witkoff'un Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmeye çağırıyoruz." dedi.

Gazze'deki açlığın "tam manasıyla bir açlık" olduğunu, insan eliyle ortaya çıktığını ve buna "açlığı Gazze'de bir savaş silahı olarak kullanan" İsrail'in neden olduğunu belirten Bakan Abdulati, İsrail'in Gazze'deki yayılmacı politikalarını reddettiklerini dile getirdi.

İsrail'in Mısır'ı hedef alan iddialarına da yanıt veren Abdulati, "Kahire, Refah Sınır Kapısı'nı her gün 24 saat açık tutuyor ve sınırı kapatan İsrail'dir." dedi.

Abdulati ve Witkoff, Gazze’de ateşkes için bir araya geldi

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Abdulati ile Witkoff'un telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Witkoff'un önerdiği unsurlara dayalı olarak Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik ortak çabalar masaya yatırıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı, "gerilimi azaltmak, Filistin halkının akan kanını durdurmak, insani yardımların girişine izin vermek, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması için İsrail'in önerilen anlaşmaya yanıt vermesinin önemini" vurguladı.

Gazze'de kıtlık noktasına ulaşan ve hızla kötüleşen insani durumu ele alan Abdulati ve Witkoff, İsrail'in Gazze'de saldırılarını genişletmesi ve aç bırakmayı bir silah olarak kullanmaya devam etmesinin sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Abdulati, Gazze'de ateşkesin kabul edilmesinin ardından yeniden imar konusunda Mısır'ın uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahire'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin herhangi bir şekilde yerinden edilmesini reddettiği yönündeki açıklamalarına ilk yanıtında Mısır'ın "Gazze sakinlerini kendi topraklarında hapsetmeyi tercih ettiğini" iddia etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığını ve reddettiğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4 Eylül'de Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.