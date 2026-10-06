Mısır medyasından İsrail'e açık uyarı: 1973 ruhuyla karşılık veririz

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır’ın 1973 yılındaki 6 Ekim Savaşı galibiyetinin yıl dönümü arifesinde Ultra Ortodoks Yahudilerin haber sitesi Hashtiblach’a görüntülü bir mülakat verdi. Mısır’ın İsrail’e yönelik olası bir askeri hamlesini değerlendiren Smotrich, "Mısır’ın bize saldırmasını engelleyecek şey nedir? Eğer bize saldırırlarsa en azından Sina diye bir yer kalmaz" ifadelerini kullandı. Aynı söyleşide Gazze Şeridi’ndeki asker konuşlanmasına da değinen İsrailli Bakan, bölgenin çoğunluğunu kontrol altında tuttuklarını ve eski duruma geri dönmeyeceklerini iddia etti.

Mısırlı gazeteciden canlı yayında misilleme uyarısı

Smotrich’in açıklamaları üzerine Mısır’da yayın yapan Sada el-Balad kanalındaki "Sorumluluğum Altında" programının sunucusu Ahmed Musa, canlı yayında İsrailli bakana tepki gösterdi. Musa, "Eğer bir çılgınlık yaparsanız İsrail diye bir yer kalmaz, konu bu kadar nettir. Sen Mısır’dan, Sina’dan ve dolayısıyla bir savaştan bahsediyorsun" dedi. 120 milyon Mısırlının vatanı uğruna ölmeye hazır olduğunu söyleyen Musa, geçmişte olduğu gibi Mısır Silahlı Kuvvetlerinin vatanı savunmaya hazır olduğunu belirterek, bir darbeye 10 katıyla karşılık vereceklerini kaydetti.

İsrail ve Mısır cephesindeki son durum

Mısır makamlarından Smotrich’in beyanatlarına ilişkin henüz resmi bir devlet açıklaması yapılmazken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi toplantısında ordunun ulusal güvenliği korumaya her koşulda hazır olduğunu vurgulamıştı. 1978 yılındaki Camp David Anlaşmaları ve 1979 Barış Antlaşması uyarınca İsrail, 1967’de işgal ettiği Sina Yarımadası’ndan çekilmiş ve bölge silahsızlandırılmış statüyle Mısır egemenliğine devredilmişti.