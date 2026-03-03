  1. Ekonomim
Mısır piramidi Keops'a çizim yapan rehber tutuklandı

Dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi, üzerine çizim yapan tur rehberi, görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mısır’ın Gize kentinde, mesleği gereği tarihi koruması beklenen bir tur rehberinin, Büyük Piramit’in (Keops) taş bloklarından birinin üzerine siyah kalemle çizim yaparken kaydedilen görüntüleri infial yarattı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, tarihî mirasa zarar veren rehberi anında tutukladı.

Restorasyon ekipleri acil müdahalede bulundu

Mısırlı yetkililer, şahsın ‘Eski Eserleri Koruma Yasası’nı ihlal ettiğini ve binlerce yıllık kireçtaşı bloklara kalıcı zarar verme teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyada yayılan videoda rehberin MÖ 24. yüzyılda inşa edilmiş ve Giza Piramitleri'ne yakın bir mezarlık kompleksi olan Saqqara'da bulunan Unas Piramidi'nin duvarına bir şeyler çizdiği anlar saniye saniye görülürken, restorasyon ekipleri çizimi temizlemek için acil müdahalede bulundu.

Mısır'ın 1983 tarihli Antik Eserler Yasası, bir antik esere zarar vermeyi bir yıl hapis ve 500.000 Mısır poundu (yaklaşık 447 bin lira) para cezasıyla cezalandırmayı öngörüyor.

